Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que son discours prononcé lundi devant les deux chambres

du Parlement instituait une tradition louable à l'effet d'évaluer les réalisations accomplies dans le cadre de la concrétisation

des nobles objectifs pour lesquels est sorti le peuple algérien en février 2019 afin de réclamer le changement.

Dans un discours à la Nation, devant les deux chambres du Parlement au Palais des nations, le président de la République s'est dit fier d'être présent devant les représentants du peuple.

"Je témoigne de votre intégrité et du fait que vous représentez le premier parlement élu loin de l'argent sale", a-t-il souligné, ajoutant: "Nous instaurons, aujourd'hui une tradition louable, dans le cadre de laquelle le Premier responsable du pays adresse un discours au peuple à travers ses représentants dans les deux chambres du Parlement".

"Jamais aucun président de la République ne s'est adressé au Parlement depuis le discours prononcé par le défunt Président, Houari Boumediene en 1977", a-t-il rappelé, ajoutant que son disc ours "intervient, à l'instar de la présentation, devant le Parlement, de la Déclaration de politique générale du gouvernement, dans le cadre des mesures que nous avons adoptées et mis en œuvre conformément à la Constitution de l'Algérie nouvelle, alors que cette déclaration était, précédemment, présentée selon les humeurs". "Je me suis engagé envers moi-même depuis que le peuple m'a confié la responsabilité de diriger le pays, à ériger le dialogue constructif en approche de travail tout en faisant de la transparence une culture de gestion des affaires publiques", d'où cette initiative de s'adresser à la Nation algérienne à travers les représentants du peuple pour "évaluer ensemble le bilan de réalisation des objectifs nobles pour lesquels notre vaillant peuple est sorti dans la rue en février 2019 afin de revendiquer le changement donnant, ainsi, des exemples en termes d'expression pacifique et civilisée de sa forte volonté de mettre fin à la crise grave qui a mis, à l'époque, les institutions de l'Etat à l'épreuve à cause de la dégradation de la gouvernance, de la propagation de la corruption et leurs séquelles désastreuses sur de la vie politique, ce qui a conduit à une crise de confiance profonde entre une autorité absente et des citoyens déçus".

Le Président Tebboune a, en outre, rappelé l'impasse politique et la détérioration des conditions socioéconomiques, lesquelles constituaient des facteurs "qui ont failli effacer les constantes de notre nation en ouvrant la voie aux parties ciblant notre nation et notre unité pour lui infliger ce qu'elles n'ont pas pu faire pendant des années", saluant à ce propos "l'élan national béni et la cohésion du peuple algérien autour de l'Armée nationale populaire", ce qui a permis de déjouer, a-t-il dit, "les plans des conspirateurs et a redonné espoir de créer une nouvelle République fière de son passé, aspirant à un avenir meilleur".

Le président de la République annonce une réduction de 50% des tarifs des billets d'avion au profit de la communauté nationale à l'étranger durant le Ramadhan

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, lundi à Alger, une réduction de 50% des tarifs des billets d'avion au profit des membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour leur permettre de passer le mois de Ramadhan dans le pays. "Je m'engage à réduire de 50% les tarifs des billets d'avion au profit des membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour leur permettre de passer le mois de Ramadhan ici en Algérie, mais aussi pour renforcer les liens avec leurs familles et proches", a dit le président de la République dans un discours à la Nation, prononcé lors de la session extraordinaire des deux chambres du Parlement au Palais des nations (Alger).

Président de la République : récupération de plus de 30 milliards de dollars de fonds et biens détournés

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait état, lundi à Alger, de la récupération de plus de 30 milliards de dollars de fonds détournés entre sommes d'argent, biens immobiliers et unités industrielles. Dans un discours à la Nation prononcé lors de la session extraordinaire des deux chambres du Parlement, au Palais des Nations (Alger), le président de la République a précisé que "la poursuite de la lutte contre toutes les formes de corruption et de la récupération des fonds détournés au peuple sous le règne de la Issaba (bande) a permis la récupération de plus de 30 milliards de dollars entre biens immobiliers, unités industrielles et sommes d'argent". "Le travail se poursuit pour récupérer les fonds détournés vers l'étranger", a assuré le Président Tebboune, soulignant que "nombre de pays européens ont affiché leur disposition à restituer les fonds détournés au peuple".