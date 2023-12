Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, qu'il œuvrait pour la consécration

des droits de tous les Algériens sur l'ensemble du territoire national.

Dans un discours à la Nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement au Palais des Nations (Alger), le président de la République a précisé qu'il œuvrait pour que chaque citoyen algérien jouisse pleinement de ses droits "de Timiaouine à Hydra".

Le Président Tebboune a également souligné l'intérêt qu'il a toujours porté aux zones d'ombre, à propos desquelles il a dit : "je n'ai jamais abandonné les zones d'ombre, depuis que j'étais un simple responsable".

Evoquant la question de la reddition de comptes par les responsables qui n'ont pas été en mesure d'accomplir les tâches qui leur ont été confiées, il a indiqué avoir "récemment pris des décisions à contrecœur en mettant fin aux fonctions de responsables locaux qui ont failli", a-t-il dit.

Le président de la République a consacré une partie de son discours à la jeunesse, adressant ses remerciements à ceux qui "n'ont pas exagéré dans la demande de l'alloc ation chômage", affirmant à ce propos qu'il avait "une confiance aveugle dans notre jeunesse et dans le Conseil supérieur de la jeunesse qui la représente".

Le président de la République s'est dit, par ailleurs, fier d'être présent devant les représentants du peuple qui constituent le Parlement algérien d’aujourd’hui, qu'il a qualifié de "premier jalon de l'Algérie nouvelle". "Je témoigne de votre intégrité et du fait que vous représentez le premier Parlement élu loin de l'argent sale et de l’argent en général", a-t-il souligné.

"Nous instaurons aujourd'hui une tradition louable où le Premier responsable du pays adresse un discours annuel au peuple devant les deux chambres du Parlement", a-t-il ajouté, rappelant "avoir érigé le dialogue constructif en culture de gestion de la chose publique". Evoquant la période d'avant 2019, le Président Tebboune a précisé que si "la gouvernance s’est détériorée, la corruption s'est répandue et la vie politique a été altérée", la cohésion du peuple avec l'armée a permis de "déjouer les plans visant à déstabiliser l'Algérie".

Le président de la République s’est attardé sur "les tentatives de la Issaba (bande) de provoquer une pénurie alimentaire et de liquidités, en usant de tous les moyens désespérés pour frapper l'Algérie et la plonger dans une période de transition".

En ce qui concerne ses 54 engagements électoraux, le président Tebboune a souligné que, "pour la première fois, un candidat à la Présidentielle formule ses engagements", faisant remarquer qu'"il ne s’agit pas de simples paroles de sorte que quiconque entend nous demander des comptes puisse le faire".

Il a également évoqué les divers défis rencontrés dans l’application de son programme, notamment la pandémie de Covid-19 "dont nous avons géré la crise avec succès et où l'Armée nationale populaire a joué un rôle considérable", adressant ses remerciements également à "l’armée blanche" pour les sacrifices de tous les corps médicaux durant cette crise sanitaire.

Par ailleurs, le président de la République a rappelé les réalisations en matière de promotion de la justice constitutionnelle et les différentes réformes législatives, avec "la mise en place d’une nouvelle génération d’instances".

Concernant les membres de la communauté nationale établie à l'étranger, le président Tebboune a réaffirmé qu’ils étaient "au centre" de ses préoccupations, assurant que "toutes les portes leur sont ouvertes".

Les résultats des réformes sont très rassurants (président de la République)

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi à Alger, que les résultats des réformes engagées ces dernières années "sont très rassurants". Dans son discours à la Nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement réunis au Palais des Nations au Club des Pins, le président de la République a indiqué que "les résultats des réformés engagées depuis que le peuple m'a investi de sa confiance, sont très rassurants", affirmant avoir fait de la consolidation du caractère social de l'Etat "une boussole pour tous les efforts consentis". Il a rappelé, dans ce contexte, "l'intérêt majeur" qu'il a accordé à la promotion et au renforcement du système social, à travers une panoplie de décisions en concrétisation de ses 54 engagements, citant notamment la révision de l'IRG, la revalorisation des salaires et l'institution de l'allocation chômage, ainsi que l'intégration de milliers d'employés dans des postes d'emploi permanents. Le président Tebboune s'est, également, dit fier de la création de plusieurs instances constitutionnelles, à l'instar du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et de l'Observatoire national de la société civile (ONSC).

Après avoir rappelé la confiance placée en le CSJ, le président de la République a insisté sur l'impératif d'associer les jeunes lors de la prise de décisions concernant tout projet de loi soumis pour examen aux deux chambres du Parlement.

Président de la République : l’Algérie en passe de rejoindre les économies émergentes grâce à ses réalisations dans le secteur industriel et à sa politique de sécurité alimentaire

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, que l’Algérie était en passe de rejoindre les économies émergentes grâce à l’approche économique actuelle de l'Etat et aux réalisations dans le domaine de la production pharmaceutique, dans l'industrie automobile et en matière de sécurité alimentaire, relevant à ce propos l'impératif d'affranchir l'Algérie des revenus des hydrocarbures.

Dans un discours à la Nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement au Palais des Nations (Alger), le Président Tebboune a précisé que "les résultats obtenus en matière de couverture de la production pharmaceutique et de relance de l'industrie automobile, ainsi que les différentes opportunités offertes par la politique de renforcement de la sécurité alimentaire, notamment dans le domaine de l'agriculture stratégique et saharienne, constituent un début prometteur pour que l'économie nationale soit au rang des économies émergentes dans le monde".

Evoquant les nombreux exemples du développement de la production locale, le président de la République a affirmé que l'Algérie produit aujourd'hui 70 % de ses besoins en médicaments, et s'efforce d'augmenter sa production de céréales et de fabriquer les pièces détachées localement au service de l'industrie mécanique, citant à titre d'exemple les négociations en cours avec Fiat pour l'utilisation des pneus produits localement.

Evoquant les réalisations et les perspectives dans le secteur des Mines, le Président Tebboune a indiqué que les pouvoirs publics avaient lancé nombre de projets structurants pour booster le développement, affirmant avoir "instruit tous les responsables du secteur des mines d’éviter l'exportation des matières à l'état brut et de les exporter après transformation".

"L'Algérie aspire à produire 5 millions de tonnes de fer", a-t-il révélé, mettant en exergue l'importance que revêt la mine de Gara Djebilet.

Le président de la République a rappelé en outre son engagement concernant l'extension du chemin de fer jusqu'à Tamanrasset, Adrar et El-Meniaa.

A cette occasion, le Président Tebboune a réaffirmé son refus de recourir à l'endettement extérieur, indiquant que les réserves de change dépassaient, aujourd'hui, les 70 milliards de dollars, "grâce aux cours du pétrole, mais aussi aux nationalistes qui ont rem édié à toutes les failles relevées dans notre économie". "La croissance économique a atteint 4,2%, en témoignent les institutions financières internationales dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui a affirmé que l'Algérie fait partie des rares pays n'ayant pas de dettes et que rien n’indique un éventuel recours à l'endettement", a-t-il soutenu.

Parachèvement du projet de numérisation vers la fin du premier semestre de 2024

Par ailleurs, le Président Tebboune a souligné que "le taux d'inflation connaît actuellement une baisse en Algérie", affirmant que l'action menée par l'Etat ces quatre dernières années a été marquée par l'adoption d'un plan économique à même de relancer la croissance et le développement.

Et d'ajouter: "la fin du premier semestre de 2024 verra le parachèvement du projet de numérisation", mettant l'accent sur l'importance d'obtenir des chiffres exacts et réels pour réaliser le développement sur des bases scientifiques.

En ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes, le Président Tebboune a affirmé que l'Algérie "est désormais au milieu du classement continental dans le domaine des start-up, après avoir été en bas du classement africain en la matière", rappelant que les pouvoirs publics ont accordé "un intérêt particulier " à la création d'un écosystème national pour les start-up, tout en poursuivant les efforts visant à intégrer le commerce informel dans le secteur officiel. Concernant le développement de l'agriculture, notamment la filière céréalière, il a insisté sur l’importance de la promotion de l'irrigation, soulignant la nécessité de réutiliser les eaux traitées et de développer les projets de dessalement de l'eau de mer.

Le Président de la République s’est longuement attardé sur le dossier des importations et sur la façon dont la politique éclairée de l’Etat dans ce domaine a permis de freiner les importations anarchiques qui ont longtemps saigné les devises du pays au détriment du développement de la production nationale, se félicitant, par ailleurs, de "la fin du cauchemar des 25.000 sociétés fictives qui importaient, dilapidaient et grevaient le Trésor public". Grâce à plusieurs mesures, dont l'ouverture de lignes aériennes et maritimes avec plusieurs pays et l'ouverture d'expositions permanentes en Afrique, les produits algériens sont de plus en plus demandés en Afrique et dans le monde, a relevé le Président Tebboune.

Toutes ces réalisations ont été obtenues grâce au lancement d'un grand chantier pour fonder un nouveau modèle économique basé sur la diversification de l'économie, la création de richesses et la libération des initiatives à travers des réformes en profondeur et d’envergure, dont la promulgation de la nouvelle loi sur l’investissement et de la loi monétaire et bancaire.