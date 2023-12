Le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Ted Chaiban, a déclaré lundi que 2023 a été l’une des années les plus difficiles pour les enfants du monde. "Je pense que 2023 a été l'année la plus difficile pour les enfants du monde entier. Mais l'une des choses qui m'a le plus secoué a été la violence terrible et sans précédent que nous avons vue à Ghaza", a déclaré Chaiban.

"Les conflits affectent profondément les enfants et le changement climatique déplace les personnes", a-t-il indiqué soulignant que "le système humanitaire doit continuer d'exister pour répondre à ces problèmes".

Le responsable onusien a évoqué "violences ciblant les communautés" au Soudan et a attiré l'attention sur les enfants et les familles qui ont été "forcés" de traverser la frontière tchadienne depuis le Soudan. Il a affirmé en outre que "la poursuite des violences sexuelles et physiques contre les enfants dans l'est de la République démocratique du

Congo depuis les années 1990 a été presque oubliée". L'UNICEF a demandé un financement d'urgence de 9,3 milliards de dollars pour venir en aide à environ 94 millions d'enfants dans 155 pays en 2024.