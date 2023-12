Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic illicite de drogue relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya (SW) de Constantine ont saisi 4.267 capsules de psychotropes et procédé à l'arrestation d’un réseau de 3 personnes, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité.

L’opération a été menée suite à l’exploitation d'informations parvenues aux policiers concernant le trafic de drogue par l’un des éléments de ce réseau, a affirmé la cellule de communication et des relations publiques de la SW. La perquisition de son domicile, sur instruction des services judiciaires, a permis la découverte d’une quantité de 4.267 capsules de psychotropes et 1,48 gramme de drogue, a fait savoir la même source.

L’intervention des services de cette brigade a également permis la saisie d’une somme d’argent considérée comme revenus des actions de commercialisation illicite de ces capsules, a ajouté la même source, soulignant que la personne arrêtée a été ensuite transférée vers le service concerné pour le parachèvement des procédures judiciaires nécessaires.

La poursuite des in vestigations opérées par les mêmes services a permis d’identifier et d’arrêter 2 autres individus, au centre-ville, a révélé la même source, précisant que la perquisition de leurs domiciles a permis la saisie de 1,28 gramme de kif traité en plus d’une autre quantité de substances psychotropes. Agés entre 27 et 42 ans, les mis en cause ont été présentés devant le parquet après l’établissement d’un dossier pénal à leur encontre pour "possession et stockage de médicaments à usage psychotrope, de marque étrangère et de manière illégale, dans le cadre d’une bande criminelle organisée", a-t-on noté.