Quelque 600 logements publics locatifs (LPL) seront réceptionnés prochainement à Ain El Beida, localité relevant de la commune d’Es-Senia à Oran, a-t-on appris lundi de cette collectivité locale.

Ces nouvelles unités d’habitation, relevant du programme social, piloté par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), sont destinés au demandeurs dont les dossiers sont enregistrés selon la formule "Dossier à points" de la commune d’Es-Senia, a-t-on fait savoir de même source. Selon la source, les immeubles devant abriter les familles bénéficiaires sont achevés à 100%, en attendant la fin des travaux ciblant l’aménagement extérieur, portant sur le raccordement de cet ensemble immobilier aux différents réseaux (AEP, assainissement, éclairage public...), ainsi que sur la réalisation d’aires de jeu et d’espaces verts, et l'aménagement des trottoirs.

Les bénéficiaires de ces logements "seront logés dès l’achèvement de ces opérations et la réception définitive du projet", a-t-on fait savoir de même source. Dans cette optique, les entreprises engagées dans la concrétisation du projet ont été instruites à l'effet d 'accélérer la cadence des travaux et de livrer le projet "dans les plus brefs délais".

Pas moins de 8.000 unités d’habitation, toutes formules confondues, dont 1.400 LPL, ont été distribuées à Oued Tlélat au cours de cette année, au profit des habitants du bidonville de Ras El Aïn.