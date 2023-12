Près de 500 familles occupant des habitations précaires à Boumerdes ont été relogées lundi dans des appartements neufs réalisés dans trois communes de la wilaya, a-t-on appris auprès de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Selon le directeur de l’OPGI à Boumerdes, Nait Abderrahmane Ahmed, ces 500 familles ont bénéficié de logements publics locatifs (LPL) dans les communes de Khemis El-Khechna, Larbaâtache et Si Mustapha. Il a fait part de la mobilisation de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour le bon déroulement des opérations de relogement de ces familles, "qui seront suivies par d'autres opérations similaires dans les prochains jours et au début de l’année prochaine (2024), dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme de distribution des logements lancé à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance (5 juillet) et du déclenchement de la Révolution du 1 novembre 1954".

Ces opérations de relogement ont ciblé près de 300 familles résidant dans des habitations précaires au centre ville de Si Mustapha, une centaine de familles dans la commune de Khemis El-Khechna et 100 autres dans la commune de Larbaâtache, selon le même responsable, qui a précisé que toutes les habitations concernées dés l’évacuation de leurs occupants ont été démolies. A noter la distribution de près de 16.300 logements, à Boumerdes, durant ces trois dernières années (2020, 2021 et 2022), alors que 13.900 autres logements ont été programmés à la distribution, durant cette année 2023, dont 4.800 LPL, plus de 7.200 logements AADL et près de 1.500 aides à la construction rurale.

Cette année 2023 a, également, enregistré le lancement de la réalisation de près de 5.000 nouveaux logements de différentes formules, à travers la wilaya.