Un atterrisseur lunaire japonais est entré lundi dans l'orbite de la Lune, a annoncé l'agence spatiale japonaise, avant sa tentative de se poser à la surface de l'astre prévue le mois prochain, ce qui serait une grande première pour le pays.

L'agence spatiale japonaise (Jaxa) "a le plaisir d'annoncer que le Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a été inséré avec succès dans l'orbite lunaire à 16H51" heure du Japon (07H51 GMT) lundi, a déclaré la Jaxa dans un communiqué, relayé par des médias.

"La descente vers la Lune commencera vers 00H00 heure japonaise le 20 janvier" prochain et l'alunissage est prévu environ 20 minutes plus tard, a ajouté la Jaxa. La fusée nippone transportant le petit module lunaire SLIM, surnommé "Moon Sniper", avait décollé en septembre de l'archipel. Si le module réussit sa mission grâce à une technologie d'alunissage de haute précision, à 100 mètres maximum de sa cible contre plusieurs kilomètres habituellement, il s'agira d'un exploit "sans précédent", avait commenté l'agence spatiale japonaise au début du mois. "Les résultats devraient être utilisés dans les programmes internationaux d'explora tion spatiale actuellement à l'étude", avait-elle ajouté. Un astronaute japonais pourrait par ailleurs fouler le sol lunaire pour la toute première fois, en 2025 au plus tôt, dans le cadre des missions habitées Artémis des Etats-Unis, a rapporté dimanche l'agence Kyodo.