Le groupe Sonatrach a rendu public, lundi dans un communiqué, les noms des lauréats du concours national de la meilleure publication scientifique en Algérie de rang A+, organisé en collaboration avec le Conseil national de la Recherche scientifique et des Technologies (CNRST), pour encourager les chercheurs et récompenser l'excellence dans la recherche scientifique.

La Commission d'évaluation composée de chercheurs de Sonatrach et du CNRST, ainsi que de l'Agence nationale de la Sécurité sanitaire, a dévoilé, après délibération, les noms des 6 lauréats du concours, a précisé le communiqué.

La première place, dans le domaine de la sécurité énergétique, a été décrochée par Adel Mellite de l'Université de Jijel, pour le thème : "Intelligence artificielle et internet des objets pour améliorer l'efficacité du diagnostic et de la surveillance à distance des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque, défis, recommandations et futures tendances", alors que la deuxième place dans le même domaine est revenue à Moustapha Dida de l'Université Kasdi Merbah Ouargla, un i ngénieur de Sonatrach, sur le thème : "Perte énergétique dans les modules photovoltaïques en silicium cristallin due l'accumulation de poussières en milieu désertique".

En matière de Sécurité sanitaire, Fethi Achi de l’Université Kasdi-Merbah d'Ourgla a remporté la première place pour le thème: "Capteur nanoélectrochimiques pour détecter les biomarqueurs du cancer dans des échantillons réels, évolutions et défis".

La deuxième place est revenue à Hichem Messaoudi de l'Universite Abderrahamane Mira de Béjaia pour son sujet: "Apprentissage par transfert multidimensionnel dans la segmentation d'image médicales avec le deep learning".

Par ailleurs, Mounir Bouhda de l'Université de Médéa s'est emparé de la première place dans le domaine de la sécurité alimentaire pour son thème "Un système d'irrigation intelligent utilisant la technologie de control flou et l'internet des objets pour économiser l'eau et l'énergie".

La deuxième place de cette catégorie, a été décrochée par un ingénieur au sein de Sonatrach, Ali Boudebouz de l'Université 8 mai 1945 (Guelma) qui a présenté son thème axé sur "Taux de métaux lourds dans le lait cru de vache et évaluation des risques sanitaires dans le monde: une revue systématique".

Le concours a connu une "importante" participation avec l'enregistrement de 594 pub lications scientifiques de rang A+, parues ces cinq dernières années dans les domaines de sécurité énergétique, de sécurité sanitaire et de sécurité alimentaire, selon Sonatrach qui a consacré des récompenses financières aux gagnants.

A noter que les publications de rang A+ sont celles ayant été publiées dans les revues scientifiques indexées dans la plateforme Web of Science (WoS) relevant de l'agence Thomson Reuters, et ce sur la base du facteur d'impact de la revue.

Ce concours a pour objectif "d'encourager les potentialités et les compétences scientifiques des chercheurs établis en Algérie et de récompenser l'excellence dans la recherche scientifique, dans le cadre de l'approche stratégique de Sonatrach visant à créer des pôles générateurs de richesse à travers la mise en place de mécanismes de rapprochement et de coordination avec les secteurs de la recherche scientifique, du développement technologique et de l'économie", note la même source.

Par ailleurs, l'annonce des résultats du concours intervient dans le cadre des Festivités du 60e anniversaire de la création du Groupe pétrolier public.