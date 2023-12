Le film "Commerce" produit par un groupe d’amateurs de Mila a décroché le Prix du meilleur film d’animation au Festival international de cinéma sur les droits de l’homme pour enfants organisé à Tunis, a-t-on appris lundi du réalisateur, Antar Daâdouche.

L’œuvre a pu recueillir les faveurs du jury dans la catégorie "film d’animation" dans le cadre de ce festival international organisé du 20 au 24 décembre courant dans la capitale tunisienne et qui a été marqué par la participation de plusieurs films de divers pays comme la Palestine, l’Egypte, la Syrie, l’Iran, le Mexique, l’Italie, l’Espagne et l'Algérie, présente à l’évènement international à travers les films "Commerce" et "l’Algérie violette", selon la même source.

Le film "Commerce", dans le genre muet, était en lice pour le titre du meilleur film d’animation avec 8 autres œuvres, et a été le meilleur, selon la décision du jury de ce festival qui a été également un espace de compétition pour les Prix du "meilleur film documentaire" et du "meilleur long métrage". Il traite, selon son réalisateur, du thème de l’e xploitation des enfants par des commerçants véreux et de l’incapacité de l’enfant à bien évaluer ce qu’il détient, faisant de lui une "proie" jusqu’à ce qu’il se rende compte de cette domination et commence à protéger progressivement ses droits à travers ses compétences dans les différentes transactions et comportements quotidiens. La même source a également précisé que le film d’une duré de 10 minutes constitue un "premier pas" de ce groupe de cinéastes en herbe, dans le domaine de l’industrie des dessins animés, estimant que le titre décroché lors de ce festival leur permettra d'aller de l'avant dans ce créneau.