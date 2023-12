Une vingtaine de terroristes ont été neutralisés par des frappes menées par l'aviation militaire nigérienne jeudi dernier, dans la localité de Bishnanan relevant de la région de Tillabéry (ouest), et à la frontière avec le Burkina Faso, a annoncé samedi l'armée dans son bulletin d'information.

"Les frappes aériennes menées avec grand succès sur ces localités ont permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et de détruire une quantité importante de la logistique de l'ennemi", a indiqué l'armée dans son bulletin d'information, repris par des médias. Selon la même source, la surveillance permanente de l'espace aérien a permis aux vecteurs de l'armée de l'Air du Niger, en collaboration avec les vecteurs des pays amis partenaires, d'observer des regroupements de terroristes dans la localité de Bishnanan et à la frontière avec le Burkina Faso. Mercredi, l'armée nigérienne avait fait état de plus de 40 terroristes neutralisés, et une dizaine d'autres blessés par l'aviation nigérienne, dans les secteurs de Goni et de Kokolo, relevant de la région de Tillabéry à l'ouest du pays.