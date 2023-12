Le taux de participation aux élections locales tunisiennes, à la fermeture de tous les bureaux de vote, s'était établi à 11,66%, a annoncé dimanche le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) de la Tunisie, Farouk Bouasker.

Lors d'un point de presse à Tunis, M. Bouasker a rappelé que le scrutin s'était déroulé dans les 2.155 circonscriptions électorales réparties sur les 24 provinces du pays et représentant les 2.085 unités administratives élémentaires.

Selon lui, 32,37% des électeurs ayant voté dimanche étaient des femmes, alors que 19,51% étaient âgés de moins de 35 ans et que 50,15% appartenaient à la catégorie de 36-60 ans. "Malgré la complexité de la mission, aucune infraction, d'ordre organisationnel ou encore logistique, n'a été signalée lors de ce processus (...) les résultats préliminaires seront proclamés au plus tard, le 27 décembre 2023", a souligné M. Bouasker.

"D'ici le printemps prochain, tous les conseils locaux et régionaux ainsi que le Conseil national des régions et districts seront mis en place officiellem ent et opérationnels", a fait savoir le chef de l'ISIE. Environ neuf millions d'électeurs tunisiens ont été attendus aux urnes dimanche pour élire 2.434 conseillers locaux sur 7.205 candidats, dont 1.028 personnes à mobilité réduire.

Le calendrier électoral de l'ISIE prévoit que les résultats définitifs soient proclamés avant le 27 janvier 2024, après expiration des délais de recours. Ces élections permettront à 2.434 conseillers locaux (qui seront élus) de composer, plus tard, le futur Conseil national des régions et des districts, la deuxième chambre du Parlement tunisien.

La Constitution de la Tunisie, adoptée par référendum en juillet 2022, institue un parlement bicaméral, qui est composé de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP, chambre basse) et du futur Conseil national des régions et des districts (chambre haute).