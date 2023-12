La cinquième édition du Championnat national des jeux électroniques a débuté lundi à Annaba avec la participation de 80 jeunes représentant différentes wilayas du pays. S’inscrivant dans le cadre du programme d’animation dédié aux jeunes et au développement de leurs compétences impliquant les catégories d’âge entre 13 et 35 ans, ce championnat vise la découverte de jeunes dans le domaine de maîtrise des techniques du monde virtuel et la formation en matière de rapidité et d’intelligence parmi les jeunes, a déclaré à l’APS le coordinateur de la manifestation et également cadre à la direction locale de le jeunesse et sport, Djamel Boukardim.

Coïncidant avec les vacances scolaires de l’hiver, la manifestation de 4 jours qui se déroule au centre de regroupement sportif d’élite (Es CREPS) dans la commune de Seraidi constitue "un espace d’échange entre les jeunes des différentes régions du pays et une opportunité d’entrainement à l’utilisation positive des jeux électroniques et leur utilisation pour le développement des compétences de l’intelligence".

La 5ème édition du championnat national des jeux élec troniques se déroule sous forme de rencontres virtuelles en duo en football à travers l’utilisation des jeux électroniques et sera clôturée par la consécration des trois lauréats, a-t-on fait savoir. En plus des match, le programme du championnat organisé par la direction de wilaya de la jeunesse et sport de concert avec l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) et la ligue des activités de jeunes du 25 au 28 décembre courant, comprend des sorties touristiques à Séraidi et autres de découvertes dans les montagnes Edough, a-t-on indiqué.