Les participants à une journée d’étude sur l’évaluation de l’application de la tarification sur la formation continue, tenue lundi à Ouargla, ont mis en avant l’importance de la formation professionnelle en alternance dans la qualification des apprentis.

Dans son intervention d’ouverture de cette rencontre, le directeur du secteur de la formation de Ouargla, Ahmed Belkhadem, a souligné la mobilisation des moyens matériels et humains pour la promotion de ce type de formation, tous niveaux et spécialités confondus, pour le perfectionnement des apprentis, promouvoir cette formule auprès des entreprises versées dans les métiers des travaux publics, l’artisanat et les métiers, et contribuer, par conséquent, au développement de l’économie nationale.

Pour ce faire, a-t-il soutenu, il a été procédé, pour la sensibilisation des employeurs sur cette formule de formation en alternance, à la tarification de la formation professionnelle continue et sur celle professionnelle pour engager toute entreprise à octroyer une prime égale d’un pour cent (1%) de la masse salariale annuelle de l'entreprise en tant que contribution à la formation de ses employés et d’une autre destinée à l’apprentissage. De son coté, le chef de service de la formation continue et du partenariat à la direction de la formation professionnelle de Ouargla, Mohamed Allaoui, a indiqué que la formule de la formation en alternance, évoquée par la loi 18-10, revêt une importance particulière pour les entités économiques bénéficiaires des avantages, dont la prise en charge par l’Etat de l’assurance des apprentis durant leur période de formation qui permettra à l’entreprise de tirer profit des capacités des stagiaires et de les préparer pour un éventuel embauche. Deux ateliers ont, à cette occasion, été installés pour débattre des dispositions de la loi 18-10 du 10 juin 2018 et des dispositions prévues dans la même loi relatives aux parties contractantes dans l’apprentissage.

Quatrième du genre après celles tenues entre les 27 novembre et 11 décembres derniers dans d’autres régions du pays, cette journée s’est déroulée en présence de chefs de services de l’apprentissage, des conseillers d’orientation et d’évaluation, et de l’insertion professionnelle, et des partenaires du secteur représentant 14 wilayas du Sud du pays.