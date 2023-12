Le Directeur général des Affaires consulaires et de la Communauté nationale à l'étranger a reçu, dimanche au siège du ministère des Affaires étrangères en sa qualité de chef de la cellule de crise mise en place au niveau du ministère, des représentants des familles de la communauté nationale établie à Ghaza, indique un communiqué du ministère.

"En sa qualité de chef de la cellule de crise mise en place au niveau du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le Directeur général des Affaires consulaires et de la Communauté nationale à l'étranger a reçu, ce jour au siège du ministère, des représentants des familles de la communauté nationale établie à Ghaza, qui ont soulevé leurs préoccupations et leurs interrogations sur l'opération d'évacuation de leurs proches bloqués à Ghaza, exprimant leur inquiétude quant aux conditions et aux risques découlant des attaques barbares des forces d'occupation sionistes", lit-on dans le communiqué.

Lors de cette rencontre, M. le Directeur général des Affaires consulaires et de la Communauté nationale à l'étranger a assuré que toutes les mesures et dispositions nécessaires avaient été prises pour mener à bien l'opération d'évacuation dans les meilleures conditions, conformément aux instructions des hautes autorités de notre pays qui accordent une importance extrême au suivi de la situation de notre communauté à Ghaza, selon la même source. Les personnes reçues ont été rassurés, ajoute la même source, que la situation de notre communauté à Ghaza est suivie de près, ajoutant que les mesures et dispositions nécessaires ont été prises au niveau du ministère des Affaires étrangères en coordination avec l'ambassade d'Algérie au Caire, afin de lancer l'opération d'évacuation dès l'obtention des laissez-passer nécessaires via le Terminal de Rafah par les autorités égyptiennes.