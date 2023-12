Le gel a été levé sur le projet d’une station d’épuration des eaux usées rejetées par les deux communes d’Ouled Djellal et Sidi Khaled, a révélé lundi le wali, Aïssa Aziz Bouras. Un montant de 3,780 milliards DA a été proposé pour la réalisation de cet important projet gelé depuis 2017, a précisé à l’APS le même responsable.

Le projet s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Etat pour la prise en charge des préoccupations des citoyens relatives à l’alimentation en eau potable et l’assainissement, a indiqué le wali qui a mis l’accent la grande importance du projet pour la protection de l’environnement, la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) et l’augmentation de la superficie agricole irriguée par la récupération et le traitement des eaux usées. Le lancement des travaux de cette station d’épuration sera effectué courant 2024 dès la fin des procédures administratives et légales, a-t-on indiqué.