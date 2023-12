Le coup d’envoi de la 16ème édition de la semaine olympique "sport sud" a été donné, dimanche, au stade semi-olympique de Noumerate de Ghardaïa qui accueille ces joutes olympiques du 24 au 28 décembre, avec la participation de quelque 700 athlètes issus de 17 wilayas du Sud du pays.

Ce rendez-vous sportif permettra de promouvoir l’esprit sportif olympique et les valeurs de l’amitié, de fraternité et du respect mutuel, en plus de consolider les liens culturels et sociales entre les participants", a souligné dans son intervention d’ouverture de ces joutes, le secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien (COA), Kheïreddine Barbari.

Organisé par le Comité olympique et sportif algérien (COA) en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Ghardaïa, la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée dans une ambiance festive agrémentée par les chants traditionnels locaux et le barroud, a été présidée par le wali de Ghardaïa, Abdellah Abi Nouar, en présence des autorités locales, des membres du COA et figures sportives nationales et locales.

Selon les participants approchés par l’APS, cette édition "permet d’encourager les jeunes à la pratique du sport et pourquoi pas à l’accès à l’élite dans les différentes disciplines". Pour les organisateurs, cette édition permettra également aux responsables techniques des différentes disciplines sportives de déceler les jeunes talents pour leur prise en charge afin d’en faire des athlètes de haut niveau.

Au programme de cette 16ème semaine olympique du "sport sud" figurent le football, le handball, l’athlétisme, le karaté, le judo, la natation, la boxe, le tennis de table, le Beach volley et le cyclisme.

En marge de cette manifestation sportive, des activités culturelles et des circuits touristiques d’étude ont été programmés pour agrémenter ces joutes, signale-t-on.