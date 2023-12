Plusieurs podologues américains lancent une alerte contre le port quotidien des crocs, ces sabots en caoutchouc de couleur. Ces chaussures augmenteraient le risque de tendinite et de difformité des orteils. Les crocs, les célèbres sabots en caoutchouc de couleur apparus en 2002 sont rapidement devenues le dress-code de l’été.

Confortables, légères, drôles et faciles à laver elles ont également été adoptées par les infirmières et aide-soignantes des hôpitaux. Or, des podologues américains viennent de lancer une alerte dans le Huffington post : les crocs ne sont pas faites pour être portées toute la journée et représentent un danger pour la santé du pied. "Ces chaussures ne maintiennent pas assez le talon. Or, lorsque le talon est instable, cela peut provoquer une déformation des orteils ainsi qu’une tendinite" déclare le Dr Alex Kor, président de l’Académie américaine de podologie qui reçoit régulièrement dans son cabinet des patients quoi souffrent de problèmes de pied et qui avouent porter des crocs tous les jours. "Les seules personnes qui peuvent bénéficier d’en porter tous les jours sont ceux qui souffrent d’un oedeme excessif des jambes ou des chevilles. Mais en aucun cas il ne faut porter des crocs de 8 à 10 heures par jour" insiste le médecin. "Même les enfants ont tendance à trébucher plus facilement lorsqu’ils portent ces sabots".

Ce n’est pas la première fois que les crocs font parler d’elles. Il y a quelques années, les hôpitaux de Suède, d’Autriche et du Royaume-Uni avaient décidé d’interdire à leurs infirmières de porter ces chaussures car elles ne sont pas assez solides pour protéger le pied d'instruments pointus comme les seringues ou les aiguilles.