Un usage excessif des manettes de jeux vidéo pourrait provoquer des tendinites, d'après une nouvelle étude scientifique néerlandaise. Connaissez-vous la « nintendinitis » ? C'est le nom de la nouvelle pathologie observée par des chercheurs néerlandais, tiré de la contraction des mots Nintendo et tendinite.

Leur étude est parue mardi 16 décembre dernier dans la revue scientifique The British Medical Journal et porte sur les affections musculo-squelettiques dues à une utilisation excessive des consoles de jeux vidéo.

En analysant 38 études de cas cliniques, décrivant des affections musculo-squelettiques liées aux manettes de consoles Nintendo, les quatre chercheurs néerlandais ont constaté que les pathologies observées étaient étroitement liées à la forme des manettes.

Le premier cas avéré de « nintendinitis » remonterait à 1990 : une femme de 35 ans avait souffert de vives douleurs au pouce droit après avoir joué durant 5 heures d'affilié à la Super Nintendo. Les chercheurs ont observé des troubles similaires jusqu'en 1997, date de la sortie d'un nouveau modèle de la console, introduisant une nouvelle manette de jeu. Plus ergonomique, celle-ci comprenait un joystick analogique à la place de la croix directionnelle, entraînant ainsi une hyper-sollicitation du pouce gauche. Des cas d'ulcération (perte de substance dermique) du pouce gauche ont alors été observés suite à une utilisation prolongée de la console.

Des cas d'ulcération de la main toute entière ont même été recensés suite à la pratique d'un jeu Mario, où il fallait effectuer le plus rapidement possible des rotations du joystick à 360°.

En 2006, les pathologies Nintendo vont s'élargir à d'autres organes, avec l'apparition sur la Wii d'un système capable de détecter la position et les mouvements dans l'espace de la manette rectangulaire. Le joueur sollicite alors de nombreux muscles de son corps pour coller au mieux au mouvement virtuel demandé. Et s'ils sont peu de joueurs à être assez endurants pour y jouer pendant des heures, ceux-ci s'exposent à des blessures importantes (entorses, gonflements, fractures, douleurs...). En voulant faire de l'exercice physique avec sa console, le joueur risque de se créer des problèmes musculaires qu'il n'aurait pas eu en pratiquant un sport correctement. Et si l'étude a uniquement porté sur les manettes de la marque Nintendo, les chercheurs estiment que ces pathologies inquiétantes peuvent tout à fait s'étendre aux autres types de manettes.