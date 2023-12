Un journaliste de plus est tombé en martyr dans la Bande de Ghaza à la suite de l'agression des forces d'occupation sioniste, a annoncé le bureau gouvernemental des médias dans un communiqué publié dimanche, portant à 101 le nombre total de journalistes tombés en martyrs dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre.

"Ahmed Jamal Al-Madhoun, directeur adjoint de l'agence palestinienne Al-Rai et directeur du département des médias visuels, est tombé en martyr sous les balles des forces d'occupation sioniste dans le gouvernorat du nord de Ghaza", a déclaré le bureau des médias.

Depuis le 7 octobre dernier, les forces d'occupation sioniste mènent une agression dévastatrice dans la Bande de Ghaza, faisant au moins 20.258 martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants et blessant 53.688 personnes, selon les autorités sanitaires de l'enclave.

Près de 4700 Palestiniens arrêtés par l'occupant sioniste en Cisjordanie depuis le 7 octobre (ONG)

Le nombre de Palestiniens arrêtés par les forces sionistes en Cisjordanie occupée s'est élevé à 4.695 depuis le 7 octobre, indiquent dimanche des ONG. La Commission pour les Affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens ont déclaré dans un communiqué conjoint que le nombre d'arrestations après le 7 octobre s'est élevé à environ 4695. Selon les deux ONG, "les forces d’occupation ont arrêté au moins 10 citoyens de Cisjordanie, dont une femme de la ville de Beit Ummar à El-Khalil, entre samedi soir et dimanche matin". Les arrestations ont eu lieu dans les gouvernorats d'El-Khalil et de Beit-Lehem (au sud) et de Naplouse, Jénine et Tulkarem (au nord).

Les arrestations en Cisjordanie se sont intensifiées en parallèle à la guerre dévastatrice menée par l'entité sioniste dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre, qui a fait plus de 20000 martyrs et 54000 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, des destructions massives d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les a utorités palestiniennes et les Nations unies.

Ghaza : la communauté internationale appelée à assurer la protection des refuges de l'UNRWA

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a appelé la communauté internationale, samedi, à faire pression sur l'occupant sioniste, afin de parvenir à un cessez-le-feu permanent à Ghaza et d'assurer la protection des centres de refuge de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) de l'agression sioniste.

Dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse Wafa, le Département des affaires des réfugiés de l'OLP a qualifié de "priorité absolue", le retour de l'UNRWA dans le nord de Ghaza, et l'intensification de ses interventions dans l'enclave palestinienne, où l'armée d'occupation sioniste mène depuis le 7 octobre une sauvage agression.

Il a, en outre, rappelé que la responsabilité de la communauté internationale "est de fournir la protection, les soins et les secours nécessaires" aux Palestiniens, conformément aux normes et conventions internationales, l'exhortant à "intervenir d'urgence" afin de mettre fin aux attaques sionistes directes contre les centres et refuges de l'UNRWA.

Pour tenter d'échapper aux bombardements sionistes aveugles, plus de 1,4 million de Ghazaouis déracinés se sont réfugiés dans des installations gérées par l'UNRWA, ou à proximité de celles-ci.

Mais ces refuges n'ont pas échappé à la barbarie de l'armée d'occupation qui les a aussi bombardés, dont le dernier en date a été le siège de l'UNRWA dans la région d'Al-Sinaa, au nord de Ghaza, mardi.

Outre les centaines de martyrs palestiniens qui sont tombés dans ces centres de refuge, l'armée d'occupation a aussi tué 146 employés de l'UNRWA dans la bande de Ghaza.

Une organisation appelle à enquête internationale sur les camps de détention sionistes

L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a appelé à la formation immédiate d'une délégation internationale pour inspecter les camps de détention sionistes, où sont actuellement détenus plus de 8 000 Palestiniens, alors que les preuves de violations généralisées s'accumulent.

Dans une lettre adressée au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, au Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées et au Comité international de la Croix-Rouge, Euro-Med Monitor a appelé, samedi, à "former immédiatement une délégation internationale pour inspecter les camps de détention sionistes et prendre des mesures rapides pour révéler le sort et les conditions de détention des détenus palestiniens, en particulier ceux de la bande de Ghaza".

Selon les estimations d'Euro-Med Monitor, l'entité sioniste détient actuellement "plus de 8 000 Palestiniens, dont environ 1 200 à 1 400 de la bande de Ghaza, arrêtés après le 7 octobre".

La lettre souligne que "peu de temps après leur arrestation, les détenus ont été soumis à des abus systématiques".

Euro-Med Monitor a informé les organismes internationaux concernés que le nombre de Palestiniens en détention administrative a atteint un niveau sans précédent, tandis que le sort et le lieu où se trouvent nombre d’entre eux restent inconnus.

La lettre d'Euro-Med Monitor affirmait que "la torture et d'autres formes de mauvais traitements contre les personnes protégées dans les territoires occupés sont illégales au regard du droit international et ne devraient pas être tolérées".

La lettre exhorte la communauté internationale à "respecter ses obligations en matière de droits de l'homme en visitant d'urgence les prisons sionistes et en contrôlant les conditions de détention des détenus palestiniens conformément au droit international".