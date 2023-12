Plus d'une soixantaine d'élèves (filles et garçons) prennent part au Festival scolaire national de Badminton organisé du 24 au 27 décembre à Ghardaïa,

a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Initiée par la Fédération algérienne de badminton (FAB) en collaboration avec la DJS, ce Festival scolaire national de badminton regroupe des élèves des deux sexes, issus d’une quinzaine de wilaya, a précisé Kamel Bensania, chef de service à la DJS.

Les compétitions qui se déroulent à la salle omnisport d’Oued Nechou, à une dizaine de kilomètres au nord du chef-lieu Ghardaïa, visent selon les organisateurs à promouvoir cette discipline auprès des jeunes afin de préparer une élite dans ce sport pour renforcer les sélections nationales par des jeunes talents.

L'objectif de ce Festival c’est de faire connaître cette discipline au grand public, dans le but de la promotion et la massification de ce sport auprès de la population, ont expliqué les organisateurs avant d’ajouter que le but est de mettre à profit ces compétitions pour "attirer le maximum de pratiquants de ce sport ludique, accessible à tous et convivial et d’encourager les écoliers de Ghardaïa à pratiquer cette discipline qui ne nécessite pas de gros investissements".

C’est un sport de raquette qui oppose deux joueurs ou joueuses appelés badistes, sur un terrain séparé par un filet. Les joueurs marquent des points en frappant un volant à l’aide de leur raquette pour le faire tomber dans le demi-terrain adverse, explique-t-on.

Pour les autorités locales de Ghardaïa, ce rendez-vous sportif qui coïncide également avec les vacances scolaires, peut constituer un atout pour la relance du tourisme interne, de mettre en valeur les potentialités culturelles, environnementales et historique de la région et également de contribuer à l’animation de la région ou afflue un grand nombre de visiteurs en cette période de vacances. En marge de cette manifestation sportive, des soirées folkloriques et des circuits touristiques à travers les oasis et ksour de Ghardaïa et Metlili ont été programmés par les organisateurs en collaboration avec les autorités locales pour agrémenter le séjour des participants.