L'équipe algérienne féminine de football des moins de 17 ans (U17), a entamé dimanche un stage préparatoire au village Méditerranéen d'Oran, qui s'étalera jusqu'au 3 janvier, en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2024, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) dans un communiqué publié sur son site officiel.

"La sélectionneuse nationale Wahiba Rahal a convoqué 23 joueuses (dont deux évoluant à l'étranger, NDLR) pour un stage d'évaluation.

Les sélectionnées ont rejoint leur camp de base en début de soirée du samedi 23 décembre.

Dans la journée (dimanche, NDLR), le staff technique a programmé deux séances d’entraînement (à 10h 00 du matin et 16h30 dans l'après-midi)", précise la même source.

La sélection nationale des U17 affrontera le Bénin au 2e tour des éliminatoires du Mondial.

Le match aller est programmé entre le 2 et le 4 février 2024 au Bénin alors que la manche retour aura lieu en Algérie entre le 9 et le 11 du même mois.

En cas de qualification pour le 3e et avant-dernier tour, les cadettes algériennes seront opposées au vainqueur de la double confrontation entre le Niger et le Maroc.

Le match aller aura lieu en déplacement (10-12 mai 2024), alors que la seconde manche se jouera à domicile entre le 17 et 19 mai 2024.

La prochaine édition du Mondial féminin U17 se jouera en République dominicaine.

Le précédent tournoi s'était déroulé en Inde 2022, et avait été remporté par les Espagnoles, vainqueurs en finale face à la Colombie (1-0).