Plusieurs milliers de doses du vaccin contre la fièvre aphteuse ont été mobilisées à l’Est du pays dans le cadre de la campagne de vaccination contre cette infection lancée dimanche à l’échelle nationale. Dans la wilaya de Constantine, 30.000 doses de ce vaccin ont été affectées à cette opération de protection du cheptel local dans le cadre de cette campagne rentrant dans le cadre des mesures décidées par le ministère de l’Agriculture et du Développement local pour éviter la propagation de cette maladie, a affirmé Mourad Benameur, inspecteur vétérinaire de wilaya. Cette campagne cible dans la wilaya d’Annaba 30.000 bovins et mobilisera 30 agents en plus des vétérinaires privés, selon les services de l’inspection vétérinaire de wilaya qui ont assuré qu’un stock suffisant de vaccin est actuellement disponible. Les mesures préventives prises ont porté sur la fermeture des marchés à bestiaux quotidiens et hebdomadaires et l’insistance sur l’observation des règles d’hygiène dans les étables, selon ces services.

A Tébessa, 9.000 doses de vaccin contre la fièvre aphteuse ont été fou rnies et des vétérinaires publics et privés pour assurer le succès de la campagne, a révélé le directeur de wilaya des services agricoles (DSA), Mokhtar Merzoug, qui a assuré qu’aucun cas confirmé de fièvre aphteuse n’a été diagnostiqué dans la wilaya. Une campagne a été lancée dans la wilaya de Skikda pour la vaccination de 50.000 bovins de plus de deux mois d’âge, a indiqué Mohamed Rédha El Wahem Mesbah, inspecteur vétérinaire de wilaya, qui a affirmé que des mesures incluant la mobilisation de 70 vétérinaires dont 50 du secteur privé ont été prises pour exécuter cette opération dans un délai d’un mois. De son côté, Hamza Hanachi, directeur de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA), a indiqué que la CNMA est la seule compagnie qui propose une assurance contre ce type de maladies du cheptel et mène chaque année des campagnes de sensibilisation ciblant des agriculteurs les invitant à assurer leurs troupeaux et éviter d’éventuelles pertes.

A Khenchela, la campagne de vaccination a démarré dimanche avec la mobilisation de 8.500 doses de vaccin pour les bovins de plus de deux mois, a indiqué le directeur des services agricoles, Saïd Tamene.Trente-huit (38) vétérinaires des secteurs public et privé ont été mobilisés pour cette campagne d’un mois, selon le même responsable qui a affirmé qu’aucun cas de fièvre aphteuse n’a été enregistré à Khenchela.

Lancement d’une campagne de vaccination à Sidi Bel Abbes

Une campagne de vaccination des vaches contre la fièvre aphteuse a été lancée, dimanche dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, a-t-on appris de l'Inspection vétérinaire de la wilaya.

L'inspecteur vétérinaire en chef Mokhtar Bouhenni a expliqué que cette campagne a vu la mobilisation de tous les vétérinaires des secteurs public et privé, dans le cadre d’une opération gratuite et obligatoire, avec l’interdiction de toute circulation des vaches sur les routes de la wilaya, sauf avec un certificat de vaccination délivré par le vétérinaire.

La même source ajoute que l’opération de vaccination se poursuivra pendant un mois afin de toucher toutes les têtes de bétail. Il est à noter qu’à la fin de la semaine dernière, trois foyers de fièvre aphteuse chez les bovins ont été découverts dans la wilaya, sachant que ces foyers ont été contrôlés, a souligné M. Bouhenni.

Il a indiqué que les foyers de cette maladie sont situés dans les communes de Lamtar, Tilmouni et Oued Sbaâ, qui ont été contrôlés et empêchés la propagation de la maladie par le bétail en prenant toutes les précautions préventives nécessa ires pour lutter contre cette zoonose.

Dans ce contexte, il a été décidé de fermer tous les marchés à bestiaux situés dans la wilaya, à titre préventif, pour empêcher la propagation de la maladie, a indiqué le même responsable.

De son côté, le vétérinaire du bureau de propreté et d'hygiène de la commune de Sidi Bel Abbes Bouiri Slimane a révélé qu'une campagne de sensibilisation a été organisée auprès des maquignons et des éleveurs en vue de coopérer avec l'inspection vétérinaire et d'accélérer la vaccination contre cette maladie et empêcher sa propagation, en prenant un ensemble de mesures préventives telles que l'utilisation de désinfectants au niveau des élevages, notamment pour les vaches laitières.