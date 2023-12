Une caravane médicale ciblant des zones steppiques occupées par les nomades et autres agglomérations éparses enclavées, réparties à travers huit communes de la wilaya de Nâama, a été lancée, dimanche, a-t-on appris auprès du directeur de la Protection civile de la wilaya, promoteur de cette initiative.

Le wali de Nâama, Lounes Bouzegza, a donné le coup d’envoi de cette caravane, encadrée par des médecins généralistes, des dentistes et une équipe paramédicale, qui effectueront des consultations médicales au profit des populations des agglomérations éparses, ciblant dans la première journée les zone enclavées de Mekalis, Tirkount, Herraza et Belhendjir dans la commune d’Aïn Sefra.

Cette opération se poursuivra, ensuite, au niveau des zones enclavées rattachées aux communes de Sfisifa, Moghrar, Djeniene Bourezg, Asla, Tiout, Mekmen Ben Amar et Kasdir, a expliqué le directeur de la Protection civile de la wilaya, le colonel Benzaïd Karim. Selon le même responsable, cette caravane, pourvue de moyens médicaux et de produits pharmaceutiques, mobilisés par les services de la protection ci vile, vise à effectuer des examens médicaux, la détection et le diagnostic précoce des maladies, ainsi que la prise en charge des patients. Cette initiative vise à effectuer un travail de sensibilisation de proximité sur la grippe saisonnière, de même que certaines maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension artérielle, tout en prodiguant des conseils liés à leur prévention, sachant que l’opération s’étalera jusqu’au 28 décembre prochain.