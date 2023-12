Le Président palestinien, Mahmoud Abbas, a réaffirmé dimanche, que les Palestiniens poursuivront inlassablement leur lutte pour obtenir leurs droits légitimes, dont celui de vivre sur le sol palestinien, dans un Etat libre, indépendant et pleinement souverain.

Dans un discours à l'occasion des fêtes de Noël, correspondant au 25 décembre, le président Abbas a espéré que "le soleil de la liberté et de l'instauration de l'Etat palestinien indépendant avec El Qods-Est pour capitale, se lèvera très prochainement", notant que "le peuple palestinien a consenti d'énormes sacrifices jusqu'ici sur le chemin de la liberté et de la dignité". Le Président Abbas a réaffirmé, à ce sujet, que "les Palestiniens poursuivront inlassablement leur lutte pour obtenir leurs droits légitimes, dont celui de vivre sur le sol palestinien, dans un Etat libre, indépendant et pleinement souverain".

Il a remercié, à cette occasion, les peuples du monde entier qui se tiennent aux côtés du peuple palestinien, en exigeant la fin de l'agression sioniste à leur encontre.

Mah moud Abbas n'a pas manqué ,enfin, de souhaiter "un prompt rétablissement pour les blessés palestiniens, la liberté pour les courageux prisonniers, santé et prospérité pour le peuple palestinien à Ghaza, en Cisjordanie, à El-Qods et à l'étranger".

A noter que plusieurs appels ont été émis par de nombreux gouvernements et d'ONG à l'endroit de l'entité sioniste à l'effet de saisir les fêtes de Noël pour arrêter son agression contre les Palestiniens.

Lancée le 7 octobre dernier, l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et de la Cisjordanie occupée a fait, selon le dernier bilan communiqué, samedi, par les autorités sanitaires palestiniennes, plus de 20.000 martyrs, dont 8000 enfants et 6200 femmes, 56.000 blessés, 6.700 disparus, ainsi que près de 2 millions de déplacés.

Les risques de la famine, de la soif et de l'apparition des épidémies sont désormais de plus en plus élevés", ne cessent d'alerter des ONG.