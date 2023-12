L'inflation canadienne s'est stabilisée à 3,1% en novembre sur un an, grâce au ralentissement des prix alimentaires, selon les données de Statistique Canada publiées mardi.

La croissance des prix alimentaires a ralenti pour un cinquième mois consécutif à 4,7% sur un an contre 5,4% en octobre.

Les prix des boissons non alcoolisées et des légumes frais ont le plus contribué à ce recul.

Du côté des services, la hausse d'une année à l'autre des prix des voyages organisés a été supérieure en novembre (26,1%) à celle enregistrée en octobre (11,3%), note l'agence fédérale. Cette augmentation a été contrebalancée par une réduction des prix des services téléphoniques.

Les prix de l'énergie ont continué de reculer en novembre (-5,7%) principalement en raison de la baisse des prix du mazout .

Cette baisse a été contrebalancée par l'augmentation des prix de l'électricité de 8,2% d'une année à l'autre en novembre.

Pour les économistes, "il y a eu en novembre moins de progrès dans la maîtrise de l'inflation que prévu", mais "un certain nombre de signes indiquent encore une normalisation des pressions sous-jacentes sur les prix". L'i nflation globale reste globalement conforme aux prévisions de la Banque du Canada, qui prévoit qu'elle oscillera autour de 3,5% jusqu'au milieu de l'année 2024, avant de ralentir lentement pour atteindre l'objectif de 2% de la banque centrale d'ici la fin de l'année 2025.

Cette dernière a maintenu début décembre son taux directeur à 5% mais a laissé entendre que de nouvelles hausses étaient possibles car elle reste "préoccupée" par les perspectives d'inflation.