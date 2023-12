L'indice de confiance des entreprises en Italie a enregistré une hausse en décembre, après quatre mois de baisse, tandis que celui des ménages a poursuivi sa hausse entamée en novembre.

L'indice des entreprises est passé de 103,5 à 107,2, le même niveau qu'en juillet dernier, a indiqué vendredi l'Institut italien des statistiques (Istat).

Dans les services et la construction, l'indice de confiance a enregistré la plus forte hausse, passant de 96,7 à 106,4 et de 161,3 à 162,9 respectivement.

Le moral s'est légèrement amélioré également dans le commerce, passant de 107,5 à 107,8 mais il s'est détérioré dans l'industrie manufacturière (96,6 à 95,4).

Quant à la confiance des ménages, l'indice poursuit sa hausse, passant de 103,6 à 106,7, atteignant ici aussi le niveau de juillet 2023.

Leur perception de leur situation personnelle augmente légèrement (de 101,2 à 102,8) et leur jugement sur le présent (de 99,8 à 102,2) augmente sensiblement.

Leur perception du climat économique enregistre la plus forte hausse, passant de 111,0 à 118,6 et leur jugement sur le futur grimpe de 109,3 à 113,5.