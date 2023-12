Les participants à un forum scientifique sur la "cybersécurité", organisé mercredi à Alger par l'Institut supérieur des sciences (HIS) ont mis en avant l'importance de la formation des différentes catégories en matière de lutte contre les cyberattaques.

A cette occasion, M. Hamid Ghnaoui, expert en réseaux informatiques et sécurité au Canada a indiqué dans son exposé que "les risques cybernétiques sont devenus un phénomène courant dans le monde du digital, en s'étendant aux pays, d'où la nécessité d'une approche sérieuse pour faire face à cette cyberguerre à tous les niveaux".

L'intervenant a indiqué que les menaces cybernétiques ciblaient désormais tout un chacun et il est indispensable de sensibiliser les citoyens aux moyens de protection contre ces risques.

Pour se prémunir contre les menaces cybernétiques, l'expert a recommandé la mise en place de mécanismes, la formation des personnes et le soutien à la législation à travers l'accompagnement des établissements dans les opérations de formation en vue de réduire au maximum les risques contre les citoyens.

A ce propos, l'expert a affirmé que l'Algérie dispo sait des moyens humains et matériels à même d'instaurer la sécurité dans ce domaine, exprimant "la disposition des membres de la communauté établie à l'étranger de mettre à profit leur expérience en la matière".

Pour sa part, le directeur du HIS, Abdelkader Mazouz a indiqué que "l'Ecole s'emploie à contribuer à la généralisation de la sensibilisation numérique, et compte adopter les certifications Cisco et former les formateurs en la matière à l'effet de renforcer le domaine de la technique des informations et des réseaux".