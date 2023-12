La dixième édition du Festival culturel national de la poésie Melhoun dédiée au Cheikh Sidi Lakhdar Benkhelouf (16ème siècle) a pris fin, samedi soir à Mostaganem. La cérémonie de clôture de cette manifestation culturelle, organisée du 22 au 24 décembre en cours à la salle Rima de la Maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" de Mostaganem, a rendu hommage au Cheikh défunt Omar Mokrani (1896-1980) en guise de reconnaissance à son parcours artistique de 5 décennies, son rôle dans la préservation de la poésie algérienne Melhoun et ses contributions pour sauvegarder la culture nationale et la mémoire populaire. Après une séquence de l’Iliade d’Algérie du poète Moufdi Zakaria, plusieurs poètes se sont succédés sur la scène, à l’instar de Chamkha, Ahmed Ghani (Béjaïa), Khaled de Ghardaïa, Aouda Belarbi de Mostaganem et Rachid Boumaâza de Mila, qui ont présenté un cocktail de qassidates alliant le patriotisme algérien avec les sentiments de solidarité avec le peuple palestinien. Les poètes Bouloufa Zaghbi et Dahou Mansour (Tiaret), Bachir de Mostaganem, Abdloussi Mohamed ( Oran), Khaled Benabdelaziz (Alger) et Nacer Hadjadj ont exprimé dans leurs poèmes les sens de la résistance et les valeurs de la défense des questions de la nation. "Cette édition, qui a enregistré la participation de 51 poètes de 18 wilayas, a été exceptionnelle", selon le Commissaire du Festival Abdelkader Bendamèche, où les poètes du Melhoun algérien ont lancé un cri devant l’injustice vécue par le peuple palestinien, notamment la population de Ghaza, faisant véhiculer un message de la poésie engagée sur les sens de patriotisme, de liberté et de justice.

La manifestation a enregistré, cette année et pour la première fois, l’organisation ce dimanche à la Maison de la culture de la wilaya de Chlef, un hommage dans le cadre de cette édition au Cheikh Omar Mokrani dans sa ville natale, avec la présentation de son recueil poétique à ses lecteurs et admirateurs.

Un film documentaire sur Cheikh Omar Mokrani et un autre sur les publications du Festival culturel national de la poésie Melhoun, durant dix années, ont été présentés à l’occasion de cette cérémonie intitulée "Hadj Nacer en tournée nostalgique".

Cette manifestation a connu, samedi, la tenue de conférences sur "la poésie Melhoun et la résistance" à la bibliothèque principale de lecture publique "Moulay Belhamissi", avec la participation d’universitaires des universités de Mostaganem, Oran, Chlef, Alger, Ghardaïa, Ouargla et Adrar, ainsi que des poètes et des personnes intéressés par la culture populaire.

Parution du recueil du poète Omar Mokrani

Le Commissariat du Festival culturel national de la poésie Melhoun dédié au Cheikh Sidi Lakhdar Benkhelouf (16e siècle) de Mostaganem a annoncé la sortie dimanche d’une nouvelle publication intitulée "Recueil du Cheikh Omar Mokrani" (1908-1980), a-t-on appris du Commissaire de cette manifestation Abdelkader Bendamèche. Dans une déclaration à l’APS, M. Bendamèche a souligné que ce projet a été réalisé et publié dans le cadre de la 10ème édition du Festival national de la poésie Melhoun tenue à Mostaganem du 22 au 24 décembre en cours. L’intervenant a ajouté que le poète Omar Mokrani est célèbre et a plusieurs admirateurs et plusieurs grands chantres de la musique ont interprété ses qassidate et il était temps de les documenter et de les réunir dans un recueil composé de 45 poèmes en Melhoun algérien. Le poète défunt sera honoré dans sa ville natale de Chlef, ce dimanche, en organisant une cérémonie à la maison de la culture, où le Commissariat du festival présentera aux lecteurs le recueil de ce genre poétique populaire. Ce recueil de 165 pages que l’artiste défunt Cheikh Djamel Megharia (1956-2023) a présenté regrou pe 45 poèmes traitant différents thèmes littéraires en plus d'un aperçu sur la vie de ce poète. Le poète Omar Mokrani est né le 16 novembre 1908 à Habair (Chlef).

Il a appris le Saint Coran, la lecture, l'écriture et les bases de la langue arabe, ce qui l’a qualifié à devenir l’assistant de l'ancien juge d’El Asnam. L'intérêt du poète pour le Melhoun a commencé dès son plus jeune âge, influencé par son grand-oncle et, avec le temps, sa poésie est devenue plus forte. Devenant célèbre, des chanteurs ont repris ses poèmes, notamment Rabah Metidji, El Attafi, El Merdassi, El Amiri, Bouras et Mammachi. Omar Mokrani a également traité avec d’autres poètes et artistes contemporains célèbres tels qu’El-Khaldi, Cheikh Hamada et Cheikh El-Madani, recevant la visite des cheikhs de la chanson populaire, tels qu’El Hachemi Guerouabi. Les poèmes du défunt ont été interprétés par pas moins de 15 artistes de la musique bédouine, oranaise et folklorique, notamment Ahmed Saber, Saïd Guebrini et Djamel Meghairia.

Cheikh Omar Mokrani est décédé le 28 août 1980, laissant derrière lui un riche trésor artistique de plus de 800 poèmes, dont certains ont été documentés et d'autres ont été perdus, a-t-on indiqué.