Au moins 130 terroristes Shebab ont été neutralisés au cours d'opérations militaires simultanées menées dans le centre et le sud de la Somalie, a annoncé dimanche le ministère somalien de la Défense.

De vastes pans de territoire ont été libérés de l'emprise du groupe terroriste affilié à al-Qaïda au cours des trois derniers jours, selon les autorités somaliennes. L'armée nationale somalienne mène depuis trois jours des opérations militaires contre les terroristes Shebab dans la province centrale de Mudug, dans l'Etat d'Hirshabelle, ainsi que dans l'Etat du Jubaland, dans le sud du pays, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

L'armée a également saisi des armes et des équipements dans les refuges des terroristes, qui ont été détruits au cours des opérations militaires, indique le communiqué. "Caadley, Buurta Yagoos et les environs de Baraag Ismaaciil, tous situés dans la région de Mudug, ont été libérés du groupe terroriste. L'armée nationale somalienne et les forces de défense populaires sont déterminées à poursuivre la guerre contre les terroristes jusqu'à ce qu'ils soient éradiqués du pays", affirme le co mmuniqué. La Somalie est en proie à l'insécurité depuis des années, les principales menaces émanant des groupes terroristes Shebab et "Daech".