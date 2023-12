Les Nations Unies travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement tanzanien pour répondre aux conséquences des graves glissements de terrain et des inondations du 3 décembre qui ont fait au moins 89 morts et plus de 5.600 sans-abri dans le district de Hanang dans la région de Manyara, selon un communiqué de l'ONU.

Le communiqué, publié samedi, indique que les agences de l'ONU ont réagi rapidement et jouent un rôle crucial dans la mobilisation de fournitures supplémentaires afin d'évaluer et de répondre aux besoins immédiats et au rétablissement à long terme des populations touchées.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) sont à la tête des efforts visant à rétablir l'approvisionnement en eau potable et à promouvoir les pratiques de santé et d'hygiène. Les efforts de l'ONU comprennent le déploiement de kits de dépistage rapide du choléra et de fournitures sanitaires essentielles pour combattre la menace des maladies transmissibles à la suite des inondations, et la fourniture rapide d'articles de secours, y compris des kits d'hygiène, des réservoirs d'eau, des tablettes de purification et des équipements de protection individuelle qui sont essentiels à la prévention des maladies, selon le communiqué.