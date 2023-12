Un réseau criminel spécialisé dans le vol de câbles en cuivre, a été démantelé par les services de la police judiciaire, lors d’une opération menée dans la ville de Sour El-Ghozlane (Sud de Bouira), a-t-on appris dimanche auprès des services de la sûreté de la wilaya.

Quatre individus forment ce réseau criminel qui sévissait depuis plusieurs semaines à Sour El-Ghozlane, où ces malfaiteurs volaient les câbles d’internet des chambres souterraines existantes, ce qui provoquait des coupures du réseau internet dans cette ville située à près de 30 km au sud de Bouira, selon les détails fournis par les services de la sûreté. Après une enquête minutieuse menée par la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la daïra de Sour El-Ghozlane, quatre membres dudit réseau criminel ont été arrêtés à bord de deux véhicules qu’ils utilisent pour commettre leurs actes de vol. "Des outils (pioches, trois scies à main, vêtements tâchés de boues, cordes, des gants, pinces) utilisés dans le vol de câbles en cuivre notamment durant les périodes nocturnes, ont été retrouvés à l’intérieur des deux véhicules, et saisis lors de cette opération", a précisé la même source. Après accomplissement de toutes les procédures d’enquête, des dossiers pénaux ont été établis à l’encontre des quatre mis en cause, qui ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, pour "constitution d’association de malfaiteurs, vol et destruction de biens publics", a-t-on ajouté de mêmes sources.