Un total de 1.787 foyers répartis sur les trois communes de Tadjenanet, Mechira et Benyahia Abderrahmane de la wilaya de Mila a été raccordé dimanche au réseau de gaz naturel. Ces foyers se répartissent sur les mechtas Fessikh (504 foyers), El Djaheli (483) et Ouled Bouzid (137) de la commune de Tadjenanet, Ech-chara (571) dans la commune de Mechira et Ain Amar, Ain Nassia et Kesria Bourich (146) dans la commune de Benyahia Abderrahmane.

Selon les explications données sur site au wali Mustapha Koreich, le raccordement des foyers de Tadjenanet a nécessité la réalisation d’un réseau de distribution de 129 km. Dans la commune de Mechira, un réseau de distribution de 45 km a été réalisé pour la desserte des foyers selon les mêmes explications qui ont souligné que la commune de Benyahia Abderrahmane, 17,5 km de réseau de distribution ont été réalisés. Dans ce même contexte d’amélioration des conditions de vie des populations des régions reculées de la wilaya de Mila, les autorités locales ont donné le coup d’envoi dans la commune de Teleghema d’un autre projet de raccordement au réseau de gaz n aturel de 789 foyers dont 442 à Kebaba et 347 à Lebiar. Un montant de 118 millions DA a été mobilisé pour ce projet qui prévoit la réalisation d’un réseau de plus de 62 km dans un délai de 12 mois, selon les explications données sur site.