Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune de Zeribet El Oued (Biskra) ont saisi plus de 336.000 comprimés psychotropes et procédé à l’arrestation de six (6) personnes, a-t-on appris dimanche auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité.

L’affaire a été traitée en coordination avec la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Biskra, suite à l’exploitation d’informations concernant l'acheminement d’une quantité de comprimés psychotropes à bord d’un véhicule de tourisme à travers le territoire de compétence, a précisé un communiqué émanant de ce corps sécuritaire, notant que l’intensification des actions de contrôle a permis l’arrestation du conducteur du véhicule.

L’arrestation de cet individu qui tentait de prendre la fuite, a ajouté la même source, a contribué à la découverte d’une quantité de ces substances psychotropes, cachée à l'intérieur de ce moyen de transport. En plus de la saisie de ce lot de comprimés psychotropes, six (6) personnes impliquées dans cette affaire, âgées entre 38 et 46 ans, ont été également arrêté es, a encore révélé le même document.

Un dossier pénal est en cours d’établissement sur cette affaire liée à deux délits concernant "la formation d’un réseau de trafiquants pour se préparer à commettre un délit et contrebande d’une marchandise étrangère dangereuse, menaçant la sécurité, l’économie et la santé publique", en attendant la présentation des personnes arrêtées devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on signalé.