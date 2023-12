Une explosion survenue dimanche dans une usine de traitement de nickel dans l'est de l'Indonésie a fait au moins 13 morts et 38 blessés, a annoncé un responsable du complexe industriel où est implantée cette usine. L'accident s'est produit vers 05h30 dans une usine de la compagnie PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) dans le parc industriel de Morowali, sur l'ile de Sulawesi, a précisé Dedy Kurniawan, porte-parole du parc. Initialement établi à 12 morts, la bilan s'est alourdi à 13 victimes après le décès d'un blessé, selon la même source. L'ile de Sulawesi est un grand centre de production de nickel, un métal de base utilisé notamment dans les batteries des voitures électriques et pour la fabrication de l'acier inoxydable.