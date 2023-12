La Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger a tracé, en coordination avec l'Association de wilaya pour jeunes, un programme prévoyant des campagnes de plantation d'arbres et de préservation de l'environnement au niveau de différentes communes d'Alger, en impliquant les acteurs de la société civile.

Ce programme bénéficiera de l'encadrement et de l'accompagnement technique de circonscriptions des forêts territorialement compétentes, qui veillent à fournir les arbustes et à garantir une formation de courte durée au profit des membres de l'association sur les techniques appropriées de plantation et les étapes à suivre pour prendre soin de plantations pendant la saison chaude.

Dans ce cadre, une campagne de plantation d'arbres et de nettoyage a été organisée, samedi dans la forêt "El Khezna" à Bologhine, pour la transformer d'une décharge anarchique en un espace vert et un lieu de détente naturel pour les habitants du quartier, et ce en présence des autorités locales et des représentants de différents établissements publics, de corps de sécurité de la circonscription et de plusieurs associations.

Les participants à cette campagne ont également contribué à la plantation de plus de 300 arbustes de différentes espèces forestières produites à la pépinière de Benaknoun et de certaines espèces d'arbres fruitiers, en sus de l'organisation d'une autre campagne de nettoyage visant à inculquer la culture de l'économie verte chez les jeunes générations. Par ailleurs, et dans le cadre des campagnes de plantation pendant la saison 2023-2024 tendant à créer des espaces verts, une campagne de plantation a été organisée dans la commune de Bourouba, sous la supervision de la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger représentée par la circonscription de Dar El Beida. L'opération de plantation d'arbres à laquelle ont pris part les autorités locales, les clubs sportifs et les établissements de wilaya, a vu l'organisation d'ateliers pédagogiques de sensibilisation ayant pour but de consacrer la culture environnementale dans la société et de faire connaitre l'importance de la ceinture verte, tout en inculquant aux participants les bonnes pratiques de plantation et les modalités de préservation des arbustes plantés au regard des changements climatiques.