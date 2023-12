Les travaux d’entretien d'un tronçon de 12 km de la RN 100 entre Ain Kercha et Ain M'lila seront lancés "avant la fin de l’année 2023", apprend-on dimanche auprès du directeur de wilaya des travaux publics, Mohamed Toufik Boukerche.

L'enveloppe financière affectée à cette opération dans le cadre du programme sectoriel pour l’entretien et la consolidation de cette double voie est estimée à 730 millions DA, a précisé à l’APS le même responsable qui a souligné que la première tranche en cours du projet concerne 4 km de cette route dont la réception est prévue pour le deuxième trimestre 2024. Les travaux prévus sur cette route qui se trouve dans un état de dégradation, porteront sur la consolidation de la structure de la route et la réalisation de plusieurs intersections et ouvrages d’art en plus de l’éclairage public, de trottoirs et ouvrages pour l’écoulement des eaux, a fait savoir le directeur du secteur qui a indiqué que le délai fixé pour ces actions a été fixé à 12 mois. Il sera également précédé à l’entretien de 416 km de routes nationales relevant de la w ilaya dans le cadre des actions ordinaires d’entretien routier, a affirmé M. Boukerche, signalant que l’opération mobilise 165 millions DA, incluant l’entretien des routes, la pose de signalisation horizontale et verticale, et la location du matériel nécessaire.