Les services de la wilaya de Tlemcen ont concrétisé, depuis le début de l’année en cours, 50 opérations de développement destinées à revitaliser les zones d’ombre, apprend-on des mêmes services. Les opérations mises en œuvre dans le cadre de ce dispositif, qui ont nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière globale estimée à 609 millions de dinars, ont profité à 125 zones d’ombre, réparties sur 41 communes de cette collectivité locale, a-t-on fait savoir de même source.

La nomenclature des opérations lancées et exécutées, durant cette année, ont ciblé les secteurs de l’Education, des Ressources en eaux, l’Energie, la Santé, la Jeunesse et les Sports, donnant lieu à la réalisation de dizaines de structures, dans le but de favoriser l’amélioration du cadre de vie des citoyens, notamment des aires de jeux et des terrains de proximité, le raccordement de ces zones au réseau d’électricité et d’alimentation en eau potable, outre des salles de soins et des structures de restauration scolaire (cantines), a fait savoir la même source.

Les services de la wilaya ont fait observer que 43 opérations supplémentaires ont été proposées pour être concrétisées, l’année prochaine, au profit de ces zones d’habitation afin d’améliorer le cadre de vie des populations et de consolider les structures existantes. D’autre part, les mêmes services ont procédé au lancement d’une nouvelle application numérique destinée à soutenir les cadres de la wilaya des différents secteurs à assurer le bon suivi des projets engagées dans les différentes communes de la wilaya, selon la même source.