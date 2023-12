Les fabricants d'appareils électroménagers et électroniques ont réussi, ces dernières années, à créer une véritable base industrielle avec des matières premières algériennes, notamment après le lancement de la 1ère usine de production de compresseurs de réfrigérateurs.

Les entreprises de fabrication d'appareils électroménagers et électroniques ont saisi l'occasion de leur participation à la 31e édition de la Foire de la production algérienne (FPA), clôturée samedi après-midi au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), pour mettre en avant tous les efforts qu'elles ont déployés pour s'adapter aux orientations des hautes autorités, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l'augmentation des taux d'intégration et l'utilisation des matières premières locales, en veillant à garantir la qualité des produits.

En visitant le stand de l'entreprise Condor, lors de l'inauguration de la FPA, à la mi-décembre, le président de la République avait salué les efforts déployés par les compétences algériennes pour augmenter le ta ux d'intégration dans l'industrie, ainsi que les "efforts des industriels honnêtes qui se sont adaptés à la nouvelle politique nationale et grâce auxquels des devises sont économisées".

L'entreprise avait saisi l'occasion de la présence du président de la République pour annoncer le lancement de la 1ère usine de fabrication de compresseurs de réfrigérateurs en Algérie, avec une capacité de production de 4 millions d'unités/an, "ce qui permettra de couvrir la demande locale, estimée à 1 million d'unités, et d'exporter 3 millions d'unités", a affirmé à l'APS le Directeur général adjoint du groupe Condor, Mohamed Salah Daas.

M. Daas a expliqué que les pièces métalliques nécessaires à la fabrication des réfrigérateurs, des lave-linge et autres appareils électroménagers seront produites localement dans le cadre d'un partenariat avec le complexe sidérurgique Tosyali, qui commencera à produire de l'acier plat à partir de l'année prochaine, ce qui permettra de "réduire le prix des produits localement" et d'augmenter la compétitivité du produit algérien sur les marchés extérieurs. "Les taux d'intégration varient entre 45 et 85%. Nous avons créé une base industrielle et une base d'exportation de l'Algérie vers les pays africains, le Golfe et même l'Europe", a-t-il dit, soulignant que l'adhésion de l' Algérie à l'Initiative du commerce guidé, dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ouvrira de nouveaux marchés aux produits algériens.

Dans une déclaration à l'APS, la chargée de communication de la société Brandt, Fatima Souassi, a mis en avant le succès de la société dans la fabrication de la plupart des pièces des machines à laver, des fours, des réfrigérateurs, des appareils électroménagers, des téléviseurs et des climatiseurs, tels que les pièces métalliques et plastiques et les cartes mères qui sont exportées. Mme Souassi a indiqué que la société a atteint un taux d'intégration de 70% dans la fabrication des réfrigérateurs et de 80% dans les machines à laver, avec un objectif de 90%, soulignant que les produits de la société étaient exportés vers plusieurs destinations, notamment les pays africains et les pays arabes.

Pour sa part, l'entreprise Iris œuvre à travers ses investissements à "stimuler la production locale et à jouer un rôle clé dans le développement de l'industrie de l'électroménager", selon la Directrice de l'information de cette entreprise, Kahina Arhab, qui a mis en exergue la réalisation de taux d'intégration élevés concernant différents produits "de haute qualité qui rivalisent avec les marques mondiales".

S'agissant de la marque Maxtor, présente sur le marché depuis plus de 20 ans, le Directeur des comptes principaux de l'entreprise, Mohamed Boulaouata affirmé que l'entreprise avait augmenté son utilisation des matières premières locales, ce qui a permis d'augmenter le taux d'intégration en matière de climatiseurs jusqu'à 60%, à titre d'exemple, un taux que nous ambitionnons d'augmenter en 2024. Dans ce cadre, M. Boulaouat a révélé que Maxtor collaborait avec de nombreuses entreprises algériennes pour assurer la disponibilité des matières premières utilisées dans la production d'appareils électroménagers, soulignant que "la qualité du produit a permis à l'entreprise de l'exporter vers la Mauritanie, en envisageant une expansion au Mali, au Sénégal et au Zimbabwe".