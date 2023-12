Un programme d’interventions chirurgicales a été lancé mercredi au sein de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) Mère et Enfant Mohamed-Maâlem de Guelma, au profit de 120 élèves scolarisés. Cette opération, initiée conformément au programme national de santé scolaire du ministère de la Santé, et qui se poursuivra tout au long des vacances scolaires d’hiver, ciblera, à son lancement, un premier groupe de 20 élèves, a indiqué le Dr Mohamed Hicham Laggoun, médecin spécialiste en chirurgie pédiatrique, ajoutant que la liste des élèves concernés a été établie en coordination avec les unités de dépistage et de suivi (UDS) en milieu scolaire.

Le même praticien a déclaré que la première liste de 20 écoliers devant subir des interventions chirurgicales concerne des élèves dont l’état de santé nécessite des interventions "urgentes".

Le Dr Laggoun a également fait savoir que les services de la direction de la santé et de la population ont mobilisé un effectif "important" en matière de personnel médical et paramédical, à savoir 7 médecins spécialistes en chirurgie pédiatrique, 7 a nesthésistes-réanimateurs et plusieurs agents paramédicaux. Selon le même chirurgien, les interventions chirurgicales programmées sont liées à plusieurs pathologies affectant les écoliers, diagnostiquées et signalées par les médecins de santé scolaire, dont plusieurs cas de malformation congénitale pouvant être corrigée par la chirurgie.

Les parents des élèves bénéficiaires de cette opération ont salué, de leur côté, cette initiative, d’autant qu’elle coïncide avec les vacances scolaires, ce qui permet à leurs enfants de récupérer et de retrouver leur condition avant de reprendre le chemin de l’école le jour de la rentrée des classes.