La mortalité infantile a connu une "baisse significative" en Algérie, grâce à la vaccination, a affirmé, mercredi à Alger, Dr Hachemi Maouche, président de la Société algérienne de pédiatrie (SAP), citant notamment l'éradication de la Poliomyélite.

Dans une déclaration en marge du 42ème Congrès national de la SAP, Dr Maouche a indiqué que "le taux de mortalité infantile en Algérie a baissé de manière significative grâce au programme national de vaccination qui a permis à nos enfants de vivre plus longtemps".

Il a rappelé, à ce propos, le défi relevé par l'Algérie en matière de lutte contre la Poliomyélite, qui est passée à 0 cas, conformément aux objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'Algérie a également réussi à faire "baisser de manière considérable" le nombre des cas de rougeole et de variole, a-t-il fait savoir, faisant part aussi de l'acquisition, depuis deux ans, des vaccins anti-haemophilus et anti-pneumococique, destinés à "réduire le nombre des méningites et des pneumonies mortelles liées au pneumocoque chez l'enfant".

Le Dr Maouche, également Chef de service d e Pédiatrie de l'hôpital d'enfants d'El-Harrach, a fait observer que grâce à l'introduction de ces vaccins, il a été "concrètement constaté un recul des cas d'hospitalisation pour pneumonie infantile en Algérie".

Le président de la SAP a souligné, par ailleurs, la particularité de cette édition, en ce qu'elle est, dans le même temps, la 1ère édition des Sociétés algériennes des Spécialités pédiatriques, à savoir l'oncologie pédiatrique, la néonatologie, les maladies allergiques et immunologie de l'enfant, l'endocrinologie et la diabétologie infantiles.

Outre la mortalité néonatale et infantile, nombre de thématiques seront débattues durant cette rencontre scientifique de trois jours, telles que la puberté précoce, les tumeurs cérébrales chez l'enfant, le pédiatre et la maternité, la pédiatrie ambulatoire.