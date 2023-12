La Fédération algérienne de football a annoncé samedi la reprise de toutes les activités footballistiques à partir du jeudi 28 décembre courant, après les avoir suspendues pendant une semaine, consécutivement au tragique accident de la route dont a été victime l'équipe du MC El Bayadh mercredi dernier et qui avait coûté la vie à deux membres de sa délégation.

Aussitôt la suspension d'activités levée, les différentes Ligues ont publié le programme des prochaines journées de leurs championnats respectifs, à commencer par la Ligue 1 Mobilis, ayant fixé la date du match le plus attendu, entre l'USM Alger et le MC Alger au vendredi 29 décembre courant (18h00) au stade du 5-Juillet. La LFP a publié par la même occasion les dates et lieux des matchs en retard, notamment, ceux cumulés par l'USM Alger et le CR Belouizdad suite à leur participation aux différentes joutes continentales.