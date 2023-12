Les Bourses mondiales évoluent en ordre dispersé jeudi, dans la foulée de l'annonce du ralentissement de l'économie américaine, qui va dans le sens des anticipations des marchés concernant une baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed).

En Europe, la Bourse de Paris a clôturé en retrait de 0,16% et Francfort a cédé 0,27%, tout comme Londres.

A New York, la tendance était à l'inverse, vers 17H05 GMT, le Dow Jones avançait de 0,28%, l'indice Nasdaq grimpait de 0,60% et le S&P 500 de 0,40%. Les investisseurs se sont tournés vers la publication de la troisième et dernière estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, qui a été révisé en baisse au troisième trimestre, passant de 5,2% en rythme annualisé à 4,9%, ce qui conforte le scénario d'une économie américaine moins allante. "La mise à jour reflète principalement une révision à la baisse des dépenses de consommation", principal moteur de l'économie américaine, a souligné le département du Commerce. Dans un contexte où depuis plusieurs semaines le marché anticipe des baisses de taux de la Fed, les investis seurs se tourneront vendredi vers la publication aux Etats-Unis de l'indice d'inflation PCE pour novembre, baromètre préféré de l'institution monétaire pour mesurer la hausse des prix.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats étaient plutôt stables vers 16H50 GMT: le rendement des bons du Trésor des Etats-Unis à dix ans s'établissait à 3,88%, contre 3,85% mercredi et le taux obligataire allemand à dix ans évoluait à 1,96% contre 1,97% la veille.

Vers 16H50 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février baissait de 1,07%, à 78,85 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, perdait 1,16%, à 73,36 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro prenait 0,46% face au billet vert, à 1,0992 dollar pour un euro.

Le bitcoin montait de 0,30%, à 43.580 dollars.