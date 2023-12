Le milieu offensif de la sélection algérienne de football, Youcef Belaïli, a affirmé que l'objectif recherché par la sélection lors de la Coupe d'Afrique des nations-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), est de "remporter le titre continental" pour la 3e fois dans l'histoire du football national.

"Je m'attends à ce que le niveau soit bon, l'Algérie est en forme actuellement, nous avons une excellente équipe et nous irons en Côte d'Ivoire pour faire un bon résultat et pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations", a déclaré le numéro 10 du MC Alger (Ligue 1 "Mobilis") au site officiel de la Confédération africaine de football (CAFOnline.com).

"Lors de la CAN au Cameroun, nous avions été gêné par l’état de la pelouse. Nous espérons ne plus revivre la même expérience en Côte d’Ivoire. L’objectif est clair : nous voulons aller le plus loin possible et remporter notre troisième titre", a-t-il ajouté. Belaïli est revenu sur le parcours des Verts, lors de la CAN-2019, couronné par un deuxième succès dans l'histoire de la sélection algérienne après celu i 1990.

"Nous étions un groupe uni et nous nous étions fixés comme objectif de remporter le titre. Nous avons tout donné pour rendre le peuple algérien heureux, et, grâce à Dieu, nous avons réussi. C'est pour cela que nous avons l'intention d'aller encore loin en la phase finale en Côte d'Ivoire".

Le natif d'Oran (31 ans) figure dans la liste élargie (50 joueurs) établie par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour la phase finale de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février. Belaïli s'est engagé lors de l'intersaison avec le MCA jusqu'en 2025, et fait ainsi son retour en championnat algérien, qu’il avait quitté il y a huit ans où il évoluait avec l'USM Alger.