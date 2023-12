Les services de police de Mostaganem ont mis fin aux agissements d’un réseau d’organisation de traversées clandestines par mer, a-t-on appris samedi d’un communiqué de la sûreté de la wilaya.

La même source a indiqué que cette opération est intervenue après que la brigade de lutte contre l’immigration clandestine ait ouvert une enquête sur ordre du parquet, liée à une affaire de trafic de migrants avec mise en péril de leur sécurité par un groupe criminel organisé transfrontalier dont ont été victimes cinq personnes. Le groupe criminel, qui active au niveau des wilayas de Mostaganem, d'Oranet de Tipaza a subtilisé aux victimes 2 millions DA en échange de l’organisation d’une traversée en mer, a ajouté la même source.

Les investigations menées par la brigade ont abouti à l’identification de six suspects, originaires des wilayas sus-indiquées ainsi que l’arrestation de deux d’entre eux (les principaux cerveaux) et les enquêtes sont en cours pour le restant des membres du réseau, a-t-on fait savoir. Pour le chef d’inculpation de trafic de migrants par l’organisation de sortie de plusieurs personnes du territoire national en contrepartie d’un avantage financier et la mise en danger de migrants, dans le cadre d’un groupe criminel transnational organisé, un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des mis en causes dont deux détenus ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, a ajouté la même source.