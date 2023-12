Une caravane culturelle hivernale a été lancée samedi à Médéa avec un programme d’animation riche et varié au profit des enfants dans plusieurs localités de la wilaya, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction de la culture et des arts.

Le programme d’animation de la caravane qui se poursuivra jusqu’au 6 janvier prochain, inclut des séances de lecture, des concours éducatifs, des ateliers pédagogiques englobant des activités de travaux manuels de poterie, de calligraphie, de dessin, ainsi que des spectacles de divertissement, a fait savoir la directrice locale de la culture et des arts, Salima Gaoua.

La caravane culturelle marquera des haltes d’une journée dans dix communes, en l’occurrence Si-Mahdjoub, Ouled Deid, Tlet-Douairs, Baata, Khems-Djouamaa, Sidi-Rabei, Sidi-Ziane, Bouaiche, El-Haoudine et Maghraoua pour offrir aux enfants de ces localités des moments de détente et les faire participer dans les nombreuses activités éducatives et ludiques durant cette période de vacances scolaire, a-t-elle expliqué.

Des livres seront distribués aux enfants lors du passage de cette caravane, pour les encourager à la lecture et les inciter à se rapprocher des espaces de lectures ouvertes au niveau de leurs communes. En outre, des visites guidées seront organisées le 24 et 25 du mois courant aux profit de élèves scolarisés de douze autres localités, au musée public des arts et des traditions populaires de Médéa pour découvrir cet établissement et les objet historiques qu’il renferme, ainsi qu’au niveau de l’espace d’astronomie situé au centre de loisirs scientifique, siségalement au chef-lieu de wilaya, a conclu la même source.