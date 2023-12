Des milliers de militants, membres d'organisations de défense des droits humains, de fédérations et de syndicats ont participé dans plusieurs villes américaines à des manifestations pour exiger la fin du soutien militaire américain continu à l'entité sioniste et mettre fin à l'agression en coure contre la bande de Ghaza, a rapporté dimanche l'agence de presse palestinienne, Wafa.

Des manifestants sont sortis dans la ville d'Atlanta, en Géorgie, dans les principales zones commerçantes, pour exiger "la fin de toute aide américaine au régime de l'apartheid", tandis qu'une autre manifestation a eu lieu à Los Angeles, en Californie, d'après Wafa.

Des protestataires ont aussi fermé le plus grand marché de Noël de Chicago, dans l'Illinois, selon la même source.

A Manhattan, New York, les manifestants poursuivent leurs marches quotidiennes pour exiger la fin du génocide et comptent poursuivre leur mouvement "jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu" à Ghaza, théâtre d'agressions sionistes barbares depuis le 7 octobre 2023.

D'autres manifestati ons ont également eu lieu à Raleigh, en Caroline du Nord, et à Boston, dans le Massachusetts, pour exiger "un cessez-le-feu immédiat" dans l'enclave palestinienne.

Selon un dernier bilan donné par Wafa, les bombardements sionistes contre Ghaza ont fait, depuis le 7 octobre, 20.258 martyrs, majoritairement des femmes, adolescents et enfants, et plus de 53.000 blessés.