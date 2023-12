La police chinoise a fermé 34.000 comptes en ligne et puni plus de 6.300 personnes pour avoir répandu des rumeurs, ont rapporté vendredi des médias.

La police a mis fin à des "activités illégales et criminelles telles que la fabrication de fausses informations sur la police, les épidémies, les dangers et les catastrophes", a déclaré vendredi la chaîne de télévision publique CCTV.

"Les organes de sécurité publique à travers le pays ont enquêté jusqu'à présent sur plus de 4.800 cas de rumeurs en ligne, enquêté et traité conformément à la loi plus de 6.300 personnes qui répandaient des rumeurs et ont fermé 34.000 comptes illégaux", a déclaré CCTV, sans préciser les types de comptes ciblés.

Selon CCTV, la police a également supprimé 27.000 informations et bloqué plus de 500 comptes sur les réseaux sociaux pour des allégations de cyber-intimidation depuis le début de la campagne "Clean Net" en avril. La police a désigné 2024 comme "une année spéciale de lutte contre les rumeurs en ligne", selon CCTV.