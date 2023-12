Le gouvernement guinéen a annoncé pour samedi la reprise de la distribution d'essence, en la rationnant, cinq jours après l'explosion et l'incendie à Conakry du principal dépôt de carburant du pays qui a fait au moins 23 morts.

La population était privée d'essence sur l'ensemble du territoire depuis lundi, entraînant la paralysie d'une grande partie de l'économie. Des manifestations dans plusieurs localités mercredi et jeudi ont parfois tourné à l'affrontement entre des groupes de jeunes réclamant le retour de l'essence dans les stations-services et les forces de sécurité. "Le gouvernement est heureux d'annoncer aux populations que grâce aux efforts diplomatiques avec les pays voisins, la desserte en carburant dans les stations-services connaîtra une amélioration sensible", a-t-il dit dans un communiqué publié vendredi soir. A compter de samedi, "la vente de l'essence et du gasoil dans les stations-services sur toute l'étendue du territoire est rationnée comme suit: 25 litres par véhicule, 5 litres par moto et tricycle, interdiction de servir des bidons", indique le gouvernement, ajoutant que les camions-c iternes circuleront sous escorte.

L'approvisionnement en gasoil avait repris mercredi, mais pas celui en essence. A Kaloum, dans le centre-ville de Conakry, le feu n'est toujours pas éteint et les pompiers continuent de se battre contre les flammes.