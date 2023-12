La sélection algérienne masculine de beach-volley prendra part au tournoi qualificatif (zone 1) aux Jeux olympiques Paris 2024, prévu du 23 au 26 décembre à Rabat, a indiqué vendredi la Fédération algérienne de la discipline (FAVB).

Ce tournoi qui regroupe les pays de la Zone 1 de la Confédération africaine de la discipline, à savoir, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye, est qualificatif au tournoi final de qualification aux JO de Paris 2024, dont la date et le lieu n'ont pas encore été communiqués.

Selon la FAVB seulement deux pays : l'Algérie et le Maroc, ont confirmé leur participation au tournoi de la zone 1, dont la réunion technique est prévue samedi.

La sélection algérienne à pied d'œuvre depuis vendredi à Rabat, est conduite par l'entraineur Mokrane Idrici qui a retenu quatre joueurs pour ce rendez-vous important en vue de la qualification aux JO-2024. Il s'agit d'Islam Kallouche (ASV Blida), Ayoub Hamadache (JSC Ouled Adouane), Hani Touhami (NA Hussein Dey) et Omar Benfatima (OMK El Milia). Avant de participer à ce tournoi, la sélection nationale a effectué deux stages précompétitifs au Centre national de regroupement et de préparation des talents et de l'élite sportive à Souidania (Alger).