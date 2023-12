La sélection algérienne de cyclisme sur route a bonifié de cinq médailles (3 or, 1 argent et 1 en bronze) sa moisson aux Championnats arabes (toutes catégories) actuellement en cours à Ryad (Arabie saoudite), à l'issue de la sixième journée de compétition, disputée vendredi et consacrée à la course en ligne des seniors (messieurs).

Deux des trois médailles d'or ont été glanées par Hamza Yacine chez les U23 et les seniors.

La troisième médaille d'or algérienne a été remportée par la sélection nationale (seniors/messieurs), ayant outrageusement dominé cette course en ligne, en s'emparant des trois premières places au classement général individuel.

En effet, derrière Hamza Yacine, qui a bouclé les 155 kilomètres de cette course en 3h40:34, ce sont deux autres internationaux algériens qui ont franchi la ligne d'arrivée en premier, avec le même chrono que leur compatriote.

Il s'agit de Hamza Amari et Mohamed Amine Nehari, respectivement médaillés d'argent et de bronze, portant le total de la sélection nationale à 21 médailles : 11 or, 5 argent et 5 bronze.

Au classement général "par équipes" de cette course en ligne des seniors (messieurs), l'Algérie a surclassé le Maroc (2e) et les Emirats arabes unis (3es), alors que sur le podium des Espoirs (U 23), Hamza Yacine a devancé l'Emirati Abdallah Djassem (2e) et l'Irakien Aissa Al Basser.

La Fédération algérienne de cyclisme (FAC) s'est félicitée de ce résultat, particulièrement le quota de onze médailles d'or, qui représente un nouveau record pour "Les Verts", dont la précédente meilleure moisson était de seulement dix médailles.

L'Algérie prend part à ces Championnats arabes de cyclisme sur route (toutes catégories) avec un effectif de 25 coureurs, entre cadets, juniors et seniors (messieurs et dames).

Le rendez-vous de Ryad qui se déroule du 15 au 23 décembre courant, enregistre la participation de 406 athlètes, représentant 12 pays, à savoir: l'Arabie saoudite (Pays hôte), l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la Libye, les Emirats arabes unis, le Qatar, la Syrie, le Sultanat d'Oman, l'Irak et Bahreïn.